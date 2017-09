RTL Boulevard zamelt geld in voor giro 5125

Rechter heeft meer tijd nodig voor uitspraak Masmeijer

15:44 Frank Masmeijer moet toch langer wachten op de uitspraak in de rechtszaak over de cocaïnesmokkel in België. ,,,De rechter heeft toch meer tijd nodig. Woensdag horen we waarschijnlijk wanneer de uitspraak wél is", aldus Geert-Jan Knoops, advocaat van de voormalige quizmaster.