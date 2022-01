RTL-directeur Peter van der Vorst: ‘Talpa had ons moeten inlichten’

Podcast Zij zegt De verantwoor­de­lijk­heid van seksueel wangedrag bij de slachtof­fers neerleggen is echt absurd!

In de wekelijkse podcast en column Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen vanuit een vrouwelijk perspectief naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met een vast panel van vrouwelijke experts. Deze week praat Debby met Amnesty-jurist Martine Goeman over de misstanden bij The Voice of Holland, seksueel geweld en de huidige wet die slachtoffers zou moeten beschermen, maar juist het tegenovergestelde doet: victim blaming. Luister mee!

19:00