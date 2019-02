RTL doet aangifte tegen indringer Late Night

Beveiligers waren er als de kippen bij om de indringer weg te halen. Sidekick Lex Uiting riep uit: ‘Gast, ik schrik me kapot man!’ Het is onduidelijk wat de bedoelingen waren van de man, die afgevoerd werd. Twan Huys opende het briefje, maar vouwde het meteen weer dicht met de woorden: ,,Ik kan het nauwelijks lezen.” Lacherig ging Huys verder met de gasten, onder wie Victor Abeln en Sergio Vyent van First Dates Hotel en taalkundige Wim Daniëls.



De indringer was een YouTube-fan die vermoedelijk in het publiek zat. Op het briefje stond ‘subscribe to PewDiePie’. PewDiePie is de YouTube-naam van de Zweedse Felix Arvid Ulf Kjellberg (29), die met meer dan 80 miljoen abonnees het grootste kanaal ooit heeft. ,,We hebben begrepen dat het om een battle ging tussen YouTubers”, stelde een woordvoerder van RTL gisteren. ,,Gelukkig heeft onze beveiliging snel gehandeld. Dit kan niet de bedoeling zijn van een live-uitzending.”