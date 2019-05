RTL en SBS maken zichzelf uiteindelijk kapot

Dj Paul Elstak viert 25-jarig bestaan van zijn Rainbow in the Sky in GelreDome

10:23 Paul Elstak gaat het 25-jarige bestaan van zijn nummer Rainbow in the sky groots vieren met een stadionconcert in stadion GelreDome in Arnhem op 14 december. Dat maakte de dj vandaag bekend in de Verrückte Halbe Stunde bij de ochtendshow van Frank Dane op 538.