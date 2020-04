RTL gaat videoboodschappen van kijkers uitzenden tijdens coronacrisis

,,Onze actualiteitenprogramma's, zoals RTL Nieuws, RTL Boulevard en Jinek, werken elke dag intensief samen om verslag te doen van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Informatie in deze tijd is van groot belang, maar we zien ook dat er behoefte is aan positiviteit", zegt RTL-baas Peter van der Vorst.



,,We zien zoveel mooie, sympathieke en creatieve initiatieven in het land ontstaan en die verdienen wat ons betreft een podium. Saamhorigheid en verbinding zijn belangrijk voor RTL en dus maken we graag plek bij onze zenders voor persoonlijke videoboodschappen van onze kijkers.”



Voor de actie heeft RTL de handen ineengeslagen met de redactie van het RTL 4-programma All You Need Is Love. De leukste, mooiste en meest ontroerende inzendingen worden vanaf dinsdag in compilaties uitgezonden bij RTL 4, 5, 7 en 8 en online via de RTL-socials. Kijkers kunnen de filmpjes op de site van het programma insturen.



Op deze site zetten we dagelijks al positieve verhalen en initiatieven op een rij in het kader van #NLBlijftThuis. Die verhalen lees je hier.