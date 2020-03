RTL: Geen strafbare feiten gepleegd in De Villa

Volgens RTL en producent Blue Circle is er uit onderzoek gebleken dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd tijdens de opnames van realityprogramma De Villa. Het programma kwam in november in opspraak toen een kandidate in een aflevering zou zijn aangerand.

‘Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen heeft de commissie van experts onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd’, schrijven RTL en Blue Circle in een persverklaring. Volgens de zender en producent was sprake van een ‘veilige omgeving’ met ‘duidelijke grenzen en passende ondersteuning’. Dat bij kijkers thuis de indruk ontstond dat er wel een kandidate werd aangerand, komt door ‘ongelukkige inschattingen in het montage- en uitzendproces’.

Omdat er achter de schermen veel misging, schortte RTL alle guilty pleasure-shows enige tijd op en stelde twee onafhankelijke onderzoeken. Zo onderzocht Hoffmann Bedrijfsrecherche een integriteitsonderzoek naar het productie-, montage- en uitzendproces. Een speciale commissie van experts, onder leiding van strafrechtadvocaat mr. Richard Korver, oordeelde over de vraag of er sprake is van enig strafbaar handelen. De onderzoeken bevatten gevoelige persoonsgebonden informatie, laten RTL en BLue Circle vandaag weten, en daarom zijn alleen de conclusies op hoofdlijnen worden gedeeld waarbij de privacy van de individuele deelnemers wordt gewaarborgd.

RTL-directeur Peter van der Vorst is opgelucht dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. ,,Wij moeten wel lering trekken uit de conclusies. De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.”