RTL Late Night en Twan Huys was gedoemd te mislukken

Nieuws, College Tour of entertainment?

Heel lang werd uitgekeken naar het nieuwe RTL Late Night. Deze talkshow moest toch heel anders worden dan wat de kijker gewend was. Niet voor niets was Humberto Tan aan de kant geschoven. Met de komst van Twan Huys zou Late Night een ‘journalistiek serieuzer gezicht krijgen’. ,,We gaan als teckels achter de beste gasten aan’’, riep Twan Huys voor zijn RTL-debuut. ,,We gaan voor het gesprek van de dag en de honger om dat voor elkaar te krijgen is groot.” Wat de kijker na twee weken bevreemdde: de presentator was anders, het decor gelikter, maar veel was hetzelfde gebleven. Tot verbazing ook van Erland Galjaard die Huys had binnengehaald. ,,Bij College Tour zat de Twan die ik wilde zien. Ik zie nu Huys die Nieuwsuur doet, aan een tafel”, was Galjaard, in de podcast van dj Ruud de Wild, al snel dodelijk over de presentator. Eigenlijk is het uitgangspunt van het ‘nieuwe’ RTL Late Night nooit duidelijk geworden. Entertainment speelde een steeds grotere rol. Het Late Night van Huys begon steeds meer op het Late Night van Tan te lijken.



Gebrek aan urgentie

Scoorde Huys aanvankelijk nog met een handjevol spraakmakende gasten (lees: pornoactrice Stormy Daniels, Anne Lok), al gauw werd de urgentie om te kijken minder en minder. De Brexit, de overgang van Frenkie de Jong naar Barcelona; Late Night ging er aan voorbij. ,,Ik heb”, is het veelzeggende commentaar van Fons van Westerloo, ex-directeur van RTL en SBS 6, ,,echt geprobeerd te kijken. Maar ik vond het vaak zo irrelevant dat ik doorschakelde naar Pauw of Jinek. Op de dag dat er een politiestaking dreigde, had Late Night de nazit van The Voice. Dan ben je kansloos.”



Van Westerloo roemt Frits Barend, die ‘de hele dag zat te bellen met ministers en staatssecretarissen’ om ze in de uitzending te krijgen van Barend en Van Dorp. De redactie van Late Night bleef in gebreke: de A-categorie zat bij Pauw en later Jinek. Zelfs de RTL-coryfeeën (Martijn Krabbé, Beau van Erven Dorens) schoven aan bij de concurrent, iets wat onder Galjaard waarschijnlijk nooit zou zijn gebeurd. ,,Huys wilde diepgang, nieuws. Toen dat niet scoorde, zijn ze bij RTL snel gaan sleutelen’’, stelt Maiko Valentijn. Hij leidt MediaCom, een van de grootste bedrijven in Nederland die zendtijd inkopen voor adverteerders. ,,Zo kwam het programma steeds verder van hem af te staan.’’