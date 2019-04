RTL maakt Angela Groothuizen en Chantal Janzen onzichtbaar bij SBS 6

UpdateRTL 4 wil niet dat sterren uit eigen stal Angela Groothuizen en Chantal Janzen te zien zijn bij concurrent SBS 6. De twee presentatrices hebben een rol in de Amerikaanse talentenjacht The World’s Best , maar worden nu vanwege hun exclusieve RTL-contract uit het programma gemonteerd.

Het was al enige tijd bekend dat RTL-coryfeeën Groothuizen en Janzen meedoen aan The World’s Best. Ze maken deel uit van de zogeheten ‘wall of the world’. Deze groepsjury, bestaande uit 50 entertainmentexperts van over de hele wereld, beoordeelt talenten uit verschillende landen. Een hele eer voor de presentatrices, maar de Nederlandse kijker zal de twee nooit in actie zien. Niet RTL, maar concurrent SBS 6 kreeg namelijk de uitzendrechten in handen. De eerste aflevering is daar op 25 april te zien.

Een woordvoerster van RTL legt uit: ,,We hebben Chantal Janzen en Angela Groothuizen toestemming gegeven om mee te werken aan het Amerikaanse programma The World’s Best. Ze staan beiden onder exclusief contract bij RTL dus is het logisch dat ze niet als jurylid bij een andere Nederlandse zender te zien zijn.’’

Concurrentiestrijd

In tegenstelling tot enkele jaren terug, zijn presentatoren tegenwoordig niet langer te zien bij zowel RTL als Talpa TV (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9). Talpa TV-eigenaar John de Mol vertelde begin dit jaar in De Wereld Draait Door een samenwerking met RTL te hebben verkend. Nu RTL daar niks in ziet ‘gaat de relatie veranderen’, aldus de Mol, die zei dat daarmee een ‘harde concurrentiestrijd’ is ingeluid.

John de Mol, tevens producent, hevelde de afgelopen maanden ook meerdere tv—programma’s uit eigen stal over van RTL naar zijn eigen zendergroep. Zo verhuist zijn zus Linda de Mol, inclusief succesnummers als Ik Hou van Holland naar SBS 6. Zijn The Voice of Holland blijft overigens wél gewoon te zien bij RTL 4.

