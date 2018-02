RTL-programmadirecteur Erland Galjaard stapt op

,,Het TV-vak is het mooiste vak dat ik ken'', laat Galjaard weten in een persbericht. ,,De afwisseling, de creativiteit, de vakmensen waar ik dagelijks mee te maken heb en de impact die het heeft, zijn ongeëvenaard. Daar staat een grote verantwoordelijkheid tegenover die soms alles beheerst. Na 21 jaar wil ik ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m’n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten.” Hij werkt door tot 31 maart dit jaar.

Lange tijd veranderde alles wat de 50-jarige echtgenoot van Wendy van Dijk en RTL (vooral RTL 4) aanraakte in goud. De zender ging het zeven jaar voor de wind. Des te opvallender waren de ineens magere kijkcijfers voor het najaarsseizoen in 2016.

Sindsdien is er veel onrust binnen de gelederen van RTL. Vooral over de financiële situatie. Het is een algemeen probleem in tv-land: jongeren verkiezen steeds vaker platforms als YouTube en Netflix boven het ouderwetse live televisie kijken. Ook de adverteerders bewegen zich meer richting online waardoor de reclame-inkomsten dalen. Intern wordt al lange tijd gevreesd voor een reorganisatie.

Ook Galjaard krijgt steeds meer kritiek te verduren. Op titelniveau: vooral de dalende kijkcijfers van de RTL Late Night, Galjaards kindje dat in augustus 2013 voor het eerst op de buis kwam, zijn onderwerp van gesprek. De talkshow scoorde aanvankelijk de pannen van het dak, maar een fors deel van het publiek is inmiddels verdampt.

Late Night

RTL Late Night en RTL Boulevard, na het vertrek van Albert Verlinde in 2016 onder regie van Galjaard inhoudelijk stevig aangepast, krijgen de kritiek dat er teveel aan zelfpromotie wordt gedaan met telkens dezelfde RTL-sterren die er de ruimte krijgen hun eigen programma’s te promoten.

Maar de cijfers van RTL dalen zenderbreed, merkte Ruud de Langen op. Als ceo van Mindshare, het bureau dat zendtijd inkoopt voor adverteerders, is hij een belangrijke schakel tussen de reclame- en de televisiewereld. ,,RTL is in de eerste helft van september zelfs de grote verliezer in de belangrijke jongere doelgroep 20-49 jaar’’, vertelde hij eind vorig jaar aan deze website.

Maar ligt daar arrogantie, waar Galjaard regelmatig van wordt beticht, aan ten grondslag? De Langen: ,,Dat zou kunnen. RTL is altijd wel de meest afstandelijke en naar binnen gekeerde zender. Waar we met andere zenders, zoals met SBS, geregeld overleg voeren, gebeurt dat zelden met RTL. Terwijl het zeker nu goed zou zijn voor wat reflectie.’’

'Arrogantie'

Voormalig RTL-baas Fons van Westerloo riep eerder: ,,Als het heel lang goed gaat, zoals bij RTL, sluipt er een vorm van arrogantie in. Het loopt lekker, waarom dan veranderen? Dat gaat ten koste van de creativiteit. En op een dag word je wakker en ben je te laat met renoveren en innoveren.''

,,Het klinkt cynisch", vervolgde Fons van Westerloo eind vorig jaar, ,,maar in dit geval wordt er meestal naar een andere programmadirecteur gezocht. Het zou kunnen dat RTL daar nu aan toe is. Nieuwe mensen hebben frisse nieuwe ideeën, dat helpt. Bijna alle programmadirecteuren in Nederland weten dat het ze een keer gaat overkomen. Maar het is geen verloren zaak, hoor. Het is nu wakker worden, de kop schudden en nieuwe dingen bedenken.’’