RTL schaart zich achter Derksen in 'Sylvana-gate'

Ouders Tijn openen Glazen Nagellakhuis

9:47 De ouders van Tijn, het jongetje dat vorig jaar eigenhandig 2,6 miljoen euro ophaalde voor Serious Request met het lakken van nagels, komen dit jaar weer in actie voor het goede doel. In Breda openen ze vandaag met familie en vrienden een Glazen Nagellakhuisje dat tot het einde van het jaar open is.