RTL scherpt beveiliging talkshows aan na reeks incidenten

Kritiek

In november werd een uitzending van Jinek korte tijd verstoord. Twee actievoerders in gele hesjes braken in om een statement over het WK voetbal in Qatar te maken. ,,Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!” riep een van hen. Eind oktober lijmde een klimaatactivist zich vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens voor Jinek inviel. En een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging.