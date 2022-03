RTL schrapt Expeditie-napraatshow Eilandpraat: ‘Scoorde niet goed genoeg’

De afgelopen jaren schoten napraatprogramma's als paddenstoelen uit de grond, zoals Moltalk over Wie is de Mol?, Doorbakken van Heel Holland Bakt en dus Eilandpraat waarin verder wordt gesproken over de gebeurtenissen in Expeditie Robinson. Maar die laatste is dit seizoen minder in trek bij de kijker dan verwacht, en dus heeft RTL 4 besloten om de uitzending op televisie te schrappen. Vanavond is na Robinson meteen talkshow Jinek te zien, laat presentator Luuk Ikink weten op Twitter.