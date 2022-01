RTL stopt samenwerking met The Voice-coach Ali B

RTL stopt de samenwerking met Ali B gedurende het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland . Vandaag werd bekend dat er een tweede aangifte is gedaan tegen de rapper in het kader van de zedenzaak rond het RTL 4-programma.

RTL nam het besluit gisteren al en laat weten dat dit niet te maken heeft met de nieuwe aangifte. Er lag al een eerdere aangifte tegen de artiest wegens grensoverschrijdend gedrag, werd zaterdag bekend. Zijn advocaat Bart Swier bevestigt dat er een tweede aangifte is gedaan, ook nu ontkent Ali B alle aantijgingen. Waar de nieuwe aangifte precies over gaat en van wie die komt, is onduidelijk.

Afgelopen weekend werd bekend dat RTL voorlopig stopt met het uitzenden van The Voice of Holland vanwege meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Naar verluidt tientallen vermeende slachtoffers meldden zich bij het programma BOOS van Tim Hofman. Hij kondigde zaterdag een uitzending over de misstanden aan, die morgenmiddag te zien is.

Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice, gaf toe dat hij ‘contact van seksuele aard’ had gehad met deelnemers en legde per direct zijn werkzaamheden neer. Oud-deelnemer Nienke Wijnhoven vertelde in de talkshow Beau hoe Rietbergen haar zou hebben betast. In hoeverre dat strafbaar is, ligt aan de details van het voorval.

Volledig scherm Jeroen Rietbergen en Linda de Mol. © Brunopress

Een andere vrouw vertelde dat hij naaktfoto’s verstuurde per mail, dubbelzinnige grapjes maakte en aandringende berichtjes stuurde. Rietbergens vriendin Linda de Mol heeft hun relatie verbroken en staakt tijdelijk haar werkzaamheden.

Vanwege het schandaal stapte zangeres Anouk op als coach bij het programma en stopten sponsoren als T-Mobile, Renault en Isla Pastilles de samenwerking. RTL zette voorlopig ook The Voice Kids en The Voice Senior in de ijskast. In plaats van The Voice of Holland is vrijdag I can see your voice te zien.

