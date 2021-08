RTL7 strikt analyticus Dirk Kuyt voor Champions League

Hoe is het met? Roddelko­ning Henk van der Meijden zaagde bn’ers door voor de Privé: ‘Carrière te danken aan clichés’

11 augustus Eerst zaagde hij artiesten door voor zijn pagina Privé in de krant; daarna huurde hij artiesten in die elkaar mochten doorzagen in het circus. Nu, op 84-jarige leeftijd, draagt Henk van der Meijden zijn theaterbedrijf Stardust stukje bij beetje over aan dochter Elisa. Wat rest zijn de verhalen. Mooie verhalen. En de glimlach van een (klein)kind.