Ruben en Sanne kunnen ineens veel meer vrienden ontvangen: ‘En we hoeven niet te douchen in de kast’

De 28-jarige Ruben en de 25-jarige Sanne worden horendol van het zoeken. Ze willen heel graag van hun ‘schattige’ appartementje van 58 vierkante meter af en niet gedwongen in de enige slaapkamer werken.



,,Er is geen gezelligheid thuis, want dan zit je letterlijk in of op de keuken. De housewarming moest in drie etappes omdat er gewoon geen plek is voor alles tegelijk’’, verzucht Ruben.

Na dertig bezichtigingen en acht biedingen loopt de stress op. ,,De teleurstelling van niet kopen is een dag van rouw, en dan op naar de volgende. Dat wil ik niet meer.’’

Niet veel geks

In tegenstelling tot de andere deelnemers van het woonprogramma zoekt dit stel niet veel geks. De wens is een appartement van 80 vierkante meter met twee slaapkamers, met iets van een buitenruimte, uit ongeveer 1900.

Het budget vindt tv-makelaar Alex van Keulen ietwat problematisch. ,,Vier ton. Als we Bob nog aan het werk willen zetten, komen we uit op 350, dus we zoeken op 3 ton. Kunnen er dan concessies worden gedaan op de grootte van het appartement?’’

De zogenoemde ‘concessieklok', door Sanne de ‘tablet of terror’ genoemd, gaat lopen. ,,Ik hoop dat Alex de komende drie maanden niet gaat slapen.’’

‘Het leent zich voor een visgraatvloer’

Van Keulen stuit, binnen de tijd, op een portiekwoning van 84 vierkante meter in de gewenste buurt, met twee slaapkamers én twee balkons. Alex en Bob Sikkes valt direct de ‘grandeur’ van een Haags appartement op.

Het lukt hem de parel voor 375.000 euro aan te kopen. Als Ruben en Sanne, zonder het te weten, voor hun toekomstige huis staan, slaat het enthousiasme toe. ,,Dit is een leuk wijkie. Dit zie ik wel gebeuren’’, glimlacht Ruben. Als ze niet veel later de binnenkant bekijken, zijn ze op slag verliefd. Het hoge plafond, de en suite deuren en de schouw bevallen meer dan goed. Ze hopen dat de badkamer en de keuken nog kunnen worden aangepakt.

‘Vertrouw me’

Sikkes gooit de complete indeling om. Het ‘out of the box plan’ kost geld. Lukt het om 25.000 euro vrij te maken? Ruben: ,,Bob zei: ‘Vertrouw me maar.’ Iemand die ik twee keer gezien heb vraagt me om 25.000 euro. Het erge is, dat we dat nog gaan doen ook.’’

Styliste Roos Reedijk knalt er een visgraatvloer - ‘daar leent het zich echt voor’ - in en een gigantische leefkeuken in ‘landhuis-stijl’. Het keukenblad schuift zomaar de en suite kast in en de slaapkamermuren worden knaloranje geverfd. Sikkes: ,,Voor mijn gevoel is het huis anderhalf keer zo groot geworden.’’

Ruben en Sanne vinden het toverwerk van Sikkes ongelooflijk. ,,We hoeven niet te douchen in de kast! Het is zo mooi, bizar. Het is bijna gênant hoe enthousiast we zijn.’’

