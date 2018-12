Ruben Hein wint Nationale 2018 Test

Presentatrice Sophie Hilbrand testte in het BNNVARA-programma de kennis van zeven BN'ers over het nieuws van afgelopen jaar. De quiz bestaat uit 25 vragen, verdeeld over vijf categorieën. Presentator Ajouad El Miloudi had net als Ruben achttien vragen goed, maar was iets langzamer met antwoorden. Omdat Ruben sneller was met op de knop drukken, ging hij met de winst aan de haal.