Ruben Nicolai ‘aangerand’ bij The Masked Singer en Danny Vera reageert gevat op zure tweet

video Al 74.000 euro ingezameld voor opgelichte Ad dankzij kijkers Thijs Zeeman

De donaties voor de opgelichte Ad Wagemakers (35) uit Oudenbosch stromen nog altijd binnen. De man vertelde deze week in Zeeman confronteert hoe hij voor 118.000 euro was opgelicht door een louche aannemer, vlak nadat zijn huis was afgebrand. Zijn zus startte online een inzamelingsactie, waarvan de teller inmiddels op ruim 74.000 euro staat.

14:23