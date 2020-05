Ruben, Tijl & Ruben voegen twee theatershows toe

Een avondje uit, maar dan gewoon thuis vanaf de bank, grapte Tijl Beckand. Hij en zijn twee Rubens staan misschien wel voor een nieuw tijdperk: dat van online theater maken. Tweemaal 1500 kaarten werden in een mum van tijd verkocht voor hun liveshow.



Het format: de bezoekers zitten thuis, nadat ze een kaartje hebben gekocht en via een linkje in hun mailbox ‘de sfeer van theater kunnen voelen en proeven’, aldus Beckand. Hij ziet het nog niet gebeuren dat theaters in het najaar weer vol zitten. ,,Waarom dan de hele zomer niets doen? Als dit lukt, hebben we iets unieks in handen.”