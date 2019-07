Rubriek Kasper van Kooten geschrapt uit Avondetappe: ‘Gebeden verhoord’

Volgens de NOS is het besluit ‘in goed overleg genomen’. ,,We vonden het allebei niet het juiste filmpje op het juiste moment, helaas”, laat een woordvoerder weten. Van Kootens rubriek keert dan ook niet meer terug in het wielerprogramma.



Al vanaf de eerste aflevering lag de rubriek van Kasper van Kooten onder vuur. Sinds Mart Smeets is gestopt met de Avondetappe is de NOS ook gestopt met zijn vaste afsluiter: Dalida. Dit jaar werd er wat nieuws geprobeerd met de Emi van der Wiel-filmpjes. De cabaretier ontwikkelde het typetje samen met zijn vader Kees van Kooten, die de teksten schrijft. Het karakter is een rondreizende wieleramateur op badslippers met de bijnaam de Stayer uit Losser.



Onder meer AD-columnist Angela de Jong riep op om afscheid te nemen van de rubriek. ‘NOS, stop met die Avondetappe-onwaardige afsluiting en geef ons Dalida terug’, schreef ze in een column. Ook op sociale media was de kritiek niet van de lucht. Zo schreef voormalig Europarlementariër Wim van de Camp op Twitter: ‘Hulde voor de Avondetappe. Iedere avond een interview met de etappewinnaar van die dag. Vandaag de Vlaming Thomas de Gendt. Mooi programma, behalve die rare man die het steeds afsluit: weglaten alsjeblieft.’



Gisteravond was de rubriek dus plots niet meer te zien. Van Kooten had aan het begin van de reeks nog aangekondigd 23 avonden te verschijnen als Emi van der Wiel.