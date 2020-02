Ruim 1,2 miljoen mensen zien terugkeer Zondag met Lubach

Dis­ney-actrice (15) overleden aan hersentu­mor

16 februari De Oegandese actrice Nikita Pearl Waligwa is op 15-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor, zo berichten diverse Oegandese media. Waligwa was te zien in de Disney-film Queen of Katwe, waarin ze de rol van Gloria vertolkte.