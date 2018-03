Ruim 1,3 miljoen kijkers zien terugkeer DNA onbekend

interview Jim van der Zee zingt 'liedjes van voor het slapen gaan'

7:02 Amper vijf weken na zijn zege in The Voice of Holland heeft winnaar Jim van der Zee (23) zijn eerste album al af. Where I Come From, dat vrijdag verschijnt, bevat uitsluitend covers. ,,Deze liedjes speelde mijn vader voor me voor het slapen gaan.’’