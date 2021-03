Ruim 1,8 miljoen kijkers zien Anouk compleet losgaan na onverwachte uitslag: ‘Dit slaat fucking nergens op’

Zangtalent Dani wilde The Voice bijna cancelen: ‘Ik was in het begin erg onzeker’

5 maart Zijn auditie in The voice of Holland ging viral en ook zijn battle met Hanin Al Kadamani werd lovend ontvangen: de flamboyante Dani van Velthoven is één van de talenten die vanavond in de eerste liveshow van het zangprogramma te zien is. Hij neemt het op tegen zeven concurrenten en vertegenwoordigt team Anouk. ,,Zij is zo schaars in het geven van complimenten, dat moest ik met beide handen aangrijpen.”