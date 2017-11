Ruim 110 kilo afgevallen Marc: Ik kan weer iets wat lijkt op spieren zien

Hij laat vandaag aan deze site weten dat de door hem gedeelde selfie 'een hele gunstige foto' is. ,,Ik ben blij met het resultaat, maar nog absoluut niet klaar, als ik dat überhaupt ooit zal zijn. Ik ben nu wel ‘slanker’ dan ik ooit als volwassene ben geweest'', aldus Van der Linden die onlangs opmerkte dat het 'een godswonder' is dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hem nog steeds herkennen. Hij werkt, zo benadrukt hij, aan een boek waar zijn hele verhaal in zal staan. Wanneer dat verschijnt is nog niet bekend.



De presentator heeft altijd gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. ,,Als je gewicht wilt verliezen, moet je zelf de weg vinden", zei hij daar vorig jaar over. Wel wilde hij destijds kwijt dat hij bokst in de sportschool en 's ochtends vroeg in het zwembad te vinden is. Uit de hashtags #dietforlife en #dietforever die hij regelmatig gebruikt zou kunnen worden afgeleid dat hij zich de rest van zijn leven aan een dieet moet houden.