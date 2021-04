Ruim 2,5 miljoen kijkers voor The Passion met Jezus Freek ‘van uitzonderlijke klasse’

MovieInsiders Podcast Typisch jaren 80-cinema: Van The Terminator tot Flodder

1 april Deze podcast duikt diep in de jaren 80. Eerst met een recensie van Wonder Woman 1984, het langverwachte vervolg op de DCU-superheldenfilm die zich afspeelt in de ‘eighties’, vervolgens met een frisse blik op de klassieker The Terminator (inderdaad, die uit 1984) en tot slot met een top 5 waarmee AD-filmredacteur Gudo Tienhooven en John de Jong dit volledige filmdecennium proberen te vangen.