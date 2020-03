Ruim 3,5 miljoen mensen zien BzV-Geert Jan in konijnenpak

Er gebeurde gisteravond weer van alles in een gloednieuwe aflevering van Boer zoekt Vrouw. Van potjes pesten, koeienstaarten scheren tot het vertrek van Betty, de kijkers thuis hadden weer van alles te bespreken na de uitzending. Vooral paardenfokker Geert Jan, die in een roze konijnenpak zijn drie dames voor het slapen gaan verraste, maakte heel wat los bij het thuispubliek. ‘Ik heb nog visioenen van Geert Jan in dat pak!', grapte een kijker vanochtend. Toch rest er nog één vraag: wáár is de liefde bij de datende boeren? En wat zal boer Jan in de volgende aflevering onthullen?



Het was voor het NPO-programma de TV Show overigens ook een goede avond. Bijna twee miljoen mensen stemden af op Ivo Niehe, die onder meer Jutta Leerdam en Koen Verweij wist te strikken. Naar Zondag met Lubach, dat een zevende plek scoort in de lijst van best bekeken programma's, keken 1.818.000 mensen. Het Achtuurjournaal was goed voor 3.517.000 kijkers.