Ruim 600.000 kijkers voor laatste Veronica Inside

Bram Bakker tafelgast bij show Genee, Gijp en Derksen

Bram Bakker (58) zal regelmatig aanschuiven VI Vandaag, het nieuwe dagelijkse praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. ,,Vaak ontbreekt in de media de psychologische duiding. Het net even een stap verder kijken of een andere kijk geven. Ik mis dat doorlopend. De gelegenheid krijg ik nu”, bevestigt Bakker.

19 december