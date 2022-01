Ruim een miljoen mensen zien Astrid en Sander het spits afbijten in Married at First Sight

De Amsterdamse Astrid heeft een leuk leven, maar miste naar eigen zeggen een ding: een man aan haar zijde. Ze was al dertien jaar vrijgezel en vond het inmiddels wel weer tijd voor een nieuwe partner. ,,Samen alles doen, leuke dingen met elkaar meemaken, een arm om je heen; gewoon een leuke man”, vertelde Astrid. De 61-jarige Sander, woonachtig in Weesp, stond er net zo in. Ook hij was al geruime tijd single en was dat alleen zijn nu wel zat. ,,Ik ga ervan uit dat ik nu de juiste tref waar ik de rest van mijn leven mee kan slijten”, klonk het hoopvol voor de camera.



De professionals van Married at First Sight zagen in de uitspraken van Astrid en Sander een match, maar ook hun karakters en levensstijl zouden goed op elkaar aansluiten. En dus werden de twee aan elkaar gekoppeld. Gisteravond was het grote moment daar en werden de twee voor het eerst aan elkaar voorgesteld. Vlak voor het moment suprème bekende Astrid aan presentator Carlo Boszhard het toch wel ‘doodeng’ te vinden. Om de stress enigszins te verlichten, mocht Astrid de dochter van Sander ontmoeten. Daardoor viel er zichtbaar een last van Astrids schouders.



Sanders dochter Demi bleek in haar nopjes met de match. ,,Dit wordt feest. Dit wordt echt een groot feest. Het is net z’n dubbelganger, qua karakter. het is echt precies hoe hij is, maar dan in een vrouw”, jubelde ze in de zaal waar alle gasten zich verzameld hadden.