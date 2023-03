Ruim een miljoen mensen zien terugkeer Johan Derksen bij VI

met videoJohan Derksen werd maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside met gejuich onthaald nadat hij twee dagen ziek was geweest. Meer dan een miljoen kijkers zagen hoe het publiek in de studio luid zijn naam scandeerde, op initiatief van presentator Wilfred Genee.

De 74-jarige Derksen begroette de geste met de opmerking dat hij ‘hier een teringhekel aan heeft’. ,,Die mensen moesten eens weten, die laten zich gekmaken door jou.” De analist stelde dat het ‘lang geleden was dat ik echt griep had gehad’. ,,Ik heb vier dagen bewusteloos in bed gelegen. Met een trainingspak en sokken, en nog had ik het koud.” Hij noemt zijn vrouw ‘een uitstekende verpleegster’.

Derksen miste de uitzendingen van donderdag en vrijdag. Zijn plek werd ingenomen door Job Knoester. Genee kon zich niet heugen dat Derksen zich ‘in twintig jaar tijd’ een keer had afgemeld door ziekte. Ook René van der Gijp, de laatste veertien jaar bij het programma, wist zich niets te herinneren. ,,Het is heel gek om hem niet aan te kondigen. Hij moet echt doodziek zijn als hij de zwijgende meerderheid van Nederland niet wil toespreken”, opende Genee. ,,Een heel andere, bijzondere avond”, voegde Chris Woerts toe.

Voor Derksen is het inderdaad zeldzaam dat hij er niet was. Alleen in 2019 meldde hij zich ziek nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij alweer van de partij. Naar eigen zeggen voelde hij zich maandagochtend weer goed genoeg om naar de studio te komen.

Volledig scherm Johan Derksen weer terug in de studio. © SBS 6

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: