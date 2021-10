Ruim een ton ingezameld voor familie overleden cameravrouw

Dochter Alec Baldwin boos op journalis­ten na schietinci­dent: ‘Neem nooit meer contact met me op’

11:32 Ireland Baldwin, de dochter van acteur Alec Baldwin (63), is boos op de journalisten die haar benaderd hebben voor een interview na het schietincident waar haar vader bij betrokken was. Gisteren kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven nadat Baldwin haar per ongeluk had neergeschoten op een filmset.