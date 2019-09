Ruim miljoen kijkers zien 'ongelooflijke' uithaal Rolf Sanchez in Beste Zangers: 'Holy shit!’

‘Zangeres van het levenslied’ Samantha Steenwijk wist in de vorige aflevering hoge ogen te gooien met haar uitvoering van Het Geeft Niet , een mix tussen volks en opera. Gisteravond was het haar beurt om in het zonnetje te worden gezet door de andere artiesten. Onder anderen metalzangeres Floor Jansen, YouTube-ster Emma Heester en voormalig DI-RECT-zanger Tim Akkerman bezorgden hun collega’s kippenvel en zagen een zichtbaar geraakte Samantha vechten tegen de tranen.

‘Holy shit!’

De emoties bij de blonde zangeres komen pas echt los als de 27-jarige Rolf Sanchez de bühne beklimt. De voormalig kandidaat van X Factor weet dat Samantha een groot fan is van Céline Dion en besluit daarom een nummer van haar op te voeren. All By Myself, maar dan wel in het Spaans. Jan Smit toont zich vooraf sceptisch: ,,De keren dat Samantha bij een concert van Céline Dion was, zong ze het nummer niet in het Engels. Nu gaat Rolf het in het Spaans zingen, dus ik weet niet of ze er blij van wordt!”