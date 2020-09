Ruim miljoen kijkers zien troostende Dionne Stax in Van Onschatbare Waarde

Het MAX-programma Van onschatbare waarde heeft in de tweede week meer kijkers getrokken dan met aflevering één. Meer dan 1,3 miljoen kijkers schakelden gisteren in op NPO 1 om naar presentatrice Dionne Stax en haar team van experts te kijken. Daarmee was de show na het NOS Journaal het best bekeken programma van de avond, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De MAX-hit had vorige week nog kijkcijferkanon De Slimste Mens als grote concurrent. In Van onschatbare waarde krijgen verkopers de kans om hun bijzondere object te verkopen aan één van de vier gerenommeerde kenners.



De ervaren experts hebben ieder een eigen kamer. De verkoper mag aankloppen bij één of alle vier de experts, maar terug naar een eerder mislukte onderhandeling is niet toegestaan. Wie zich blindstaart op de allerhoogste verkoopprijs, loopt het risico om huiswaarts te keren met het object en zonder geld.

In de aflevering was onder andere te zien hoe de bejaarde Henny afstand deed van haar piëta, de officiële benaming van een houtsnijwerk waarin Christus sterft in de armen van zijn moeder. Omdat het pronkstuk Henny emotioneel veel deed, hoopte ze er 24.000 euro voor te vangen. Na een indrukwekkende onderhandeling met waarde-expert Arnold Wegh en een glas sterke whiskey, ging ze naar huis met 8.700 euro. Dionne legde troostend een arm op Henny’s schouder.



De diverse talkshows bleven gisteravond allemaal onder de miljoen kijkers. De Vooravond bleef met de derde uitzending hangen op 910.000 kijkers. Op1 (met 873.000 kijkers, negende plek) en Jinek (684.000, 13e plek) zaten zelfs daaronder.



De start van het nieuwe seizoen Ranking the Stars was goed voor 472.000 kijkers. Hoewel de show de top 25 van best bekeken programma’s niet behaalde, is Ranking the Stars wél het best bekeken RTL 5-programma van de dag.

