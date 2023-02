Rupert Grint ziet Harry Potter-televisieserie wel zitten

De acteur voelt zich ‘trots’ dat hij onderdeel heeft uitgemaakt van de filmreeks, maar zou de rol niet nogmaals op zich nemen voor een eventuele reboot. ,,Ik denk dat er een gevoel zou zijn van ‘het stokje doorgeven’, iemand anders Ron laten spelen.” De acteur voelt zich ‘beschermend’ over het personage. ,,Ik kon me zo in hem verplaatsen en toen werd ik uitgekozen om hem tot leven te brengen. Dat is moeilijk om los te laten.”

Ook onthult de acteur in het interview dat hij tijdens de opnames van de laatste Harry Potterfilms kampte met een amandelontsteking. Die kreeg hij rond 2005, toen deel 4 van de reeks werd opgenomen: Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter en de Vuurbeker). Hij kwam er door alle drukte met de opnames van de films sindsdien niet aan toe om zijn amandelen te laten verwijderen, zegt Grint. ,,Toen we aan het filmen waren, was er nooit tijd om ze eruit te halen. Vanaf Goblet tot het einde van de serie was ik gewoon ziek. Mijn amandelen waren enorm.”