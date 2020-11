Rutger Bregman wint NS Publieksprijs met De meeste mensen deugen

interview Jeroen van Merwijk is terminaal ziek: ‘Ik begrijp niets van al die bucketlijs­ten’

17 november Cabaretier Jeroen van Merwijk (65) is terminaal ziek en schreef daar een boek over: Kanker voor beginners. Hoewel hij zich vermoedelijk in de laatste maanden van zijn leven bevindt, is zijn toon luchtig.