Rutger Hauer was onze grootste internationale filmster

NecrologieZonder twijfel was Rutger Hauer (1944-2019), die vrijdag na een kort ziekbed overleed, de grootste Nederlandse filmster aller tijden. De acteur werd in het buitenland enorm gerespecteerd en had zelfs een mythische status die hij vooral dankt aan zijn rol in de sciencefictionfilm Blade Runner (1982).

In Nederland was Hauer al een halve eeuw een begrip voor veel zestig-plussers door de ridderserie Floris die eind jaren 60 werd uitgezonden. Het was ook meteen de doorbraak van regisseur Paul Verhoeven, met wie Hauer zijn belangrijkste Nederlandse films maakte, Turks Fruit (1973) en Soldaat van Oranje (1977).



Deze twee films vormden de basis voor de internationale carrière van Hauer die met zijn stoere, blonde uitstraling erg gewild was voor dwarse heldenrollen in films als The Hitcher (1986), Blind Fury (1989) en vooral de sciencefictionklassieker Blade Runner, waarin hij een cyborg speelde. Zijn zwanenzang aan het slot van de film, die Hauer voor het grootste deel zelf had geschreven, behoort tot een van de meest citeerde filmscènes aller tijden.

Volledig scherm Rutger Hauer en Monique van de Ven in Turks Fruit. © -

Filmdier

Hauer was een filmdier in optima forma. Hij bleef tot op hoge leeftijd nieuwsgierig naar nieuw filmtalent, dat hij zelf begeleidde in zijn Rutger Hauer Film Factory. Ook reisde hij de hele wereld rond om in films van beginnende regisseurs mee te spelen. Zijn vervoermiddel was jarenlang een gigantische truck waarin hij sliep en zijn motorfiets mee vervoerde. Hij was niet te beroerd om kleine rollen te spelen, sterallures waren hem vreemd.



Hoewel Hauer geruime tijd in Los Angeles woonde, wisselde hij zijn woonplaats graag in voor zijn geliefde Friesland. ,,Ik moet de Friese klei aan mijn poten voelen’’, gaf hij daar in een interview met het AD ooit als verklaring voor.

Volledig scherm Rutger Hauer als Freddie Heineken. © Pief Weyman

Freddy Heineken