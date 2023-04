Ruth Jacott neemt afscheid van The Interior Project VIPS: ‘Lichamelijk te zwaar’

Ze won dinsdagavond de derde aflevering van The Interior Project VIPS, maar Ruth Jacott kondigde tóch haar vertrek aan. De 62-jarige zangeres stelde haar deelname lichamelijk niet aan te kunnen. ,,Het is veel te zwaar. Ik moet me helaas terugtrekken”, zei ze voor het oog van 430.000 kijkers.

De kandidaten van het RTL 4-programma kregen dinsdagavond de opdracht om kleine ruimtes om te toveren tot sfeervolle en praktische optrekjes voor de bewoners. Jacott haalde daarvoor inspiratie uit haar eigen carrière en besloot een podium te bouwen. Daardoor kon ze een bank en ladekast op de verhoging plaatsen, maar ontstond er tegelijkertijd ook ruimte om het bed en andere accessoires aan de onderkant op te bergen.

Bouwkundige Bob Sikkes, bekend van Kopen zonder kijken en dus ook expert in The Interior Project VIPS, was direct enthousiast toen hij het idee van Jacott zag. Hij stelde ‘een goed gevoel’ van de ruimte te krijgen. ,,Het voelt heel volwassen”, klonk het enthousiast. De bewoner daarentegen bleek iets minder tevreden met de gemaakte keuzes van Jacott en liet weten ‘diezelfde avond’ het podium te hebben ‘gesloopt’.

Tranen vloeiden bij vertrek

Jacott werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van de aflevering en kon haar geluk niet op. ,,Ik doe aan heel veel dingen mee en ik word altijd laatste. Ik bungel altijd onderin of halverwege, nu heb ik gewonnen”, jubelde ze. Maar ondanks haar winst, had de zangeres een vervelende boodschap.

Quote Als het niet gaat, gaat het gewoon niet. Inmiddels ben ik een oud wijffie geworden Ruth Jacott

,,Waar ik achter ben gekomen, is dat het voor mij bijna niet haalbaar is. Hoe leuk ik het ook vind om mee te doen”, stak Jacott van wal. ,,Het is lichamelijk veel te zwaar. Véél te zwaar. Dus ik moet me helaas terugtrekken.” De andere kandidaten konden hun oren niet geloven. ,,Dat meen je niet?”, vroeg Euvgenia Parakhina geschrokken. Maar Jacott maakte echt geen grap. ,,Ja, ik meen het echt en het doet pijn, maar ik heb genoten.”

De tranen vloeiden bij de groep, maar Jacott vertrok met opgeven hoofd. ,,Als het niet gaat, gaat het gewoon niet. Inmiddels ben ik een oud wijffie geworden, daar komt het op neer”, grapte ze.

