Ruud de Wild trekt 847.000 kijkers met ‘aangrijpende’ docu over kanker

In Diagnose De Wild vertelt de radio-dj over zijn eigen leven met darmkanker, de impact van de operaties en wat zijn ziekte betekent voor zijn relatie met zijn vriendin Olcay Gulsen. Het leven tussen vrees en hoop. De camera volgt het stel op intieme momenten: ook als De Wild net uit narcose is en Gulsen hem vertelt hoe de operatie is verlopen. ,,Hij kwam helemaal blij binnenstappen, dus ik dacht: dat is goed nieuws. De arts was heel trots op zijn eigen werk”, vertelt Gulsen hem. De Wild, nog versuft van de pijnstilling, is blij dat zijn stoma is opgeheven.

De 52-jarige dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde in oktober terug op de radio. De dj wilde samen met zijn arts en bekenden een ‘kanker voor dummies’ maken. Het NPO 1-programma staat op de zesde plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Indrukwekkend

Veel kijkers noemen op sociale media de docu aangrijpend. ‘Respect dat je je verhaal deelt’, zegt er een. Kijker Linda Bernaards: ‘Zojuist de docu van Ruud De Wild gekeken. Over zijn diagnose darmkanker en de periode erna. En het raakt me zo enorm. De angst die ik net weer voelde, de onmacht. Mijn man kreeg de diagnose in 2014. En elke dag zijn wij dankbaar dat we samen zijn.’ Een ander: ‘Zeer indrukwekkend, men wordt even met de neus op de feiten gedrukt.’

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,83 miljoen), Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (1,79 miljoen), de GP van Mexico op Ziggo Sport (1,71 miljoen), Expeditie Robinson op RTL4 (1,05 miljoen) en Onze Boerderij op NPO 1 (859.000).

