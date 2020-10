Ruud en Olcay hinten op weekendprogramma op NPO Radio 2

Een woordvoerster van KRO-NCRV bevestigt dat er ‘iets’ aan zit te komen met Ruud. ,,Wat en wanneer dat is wordt later bekendgemaakt.” De mogelijke nieuwe show heeft geen impact op zijn middagprogramma, dat blijft de dj volgens de zegsvrouw gewoon maken.



Ook wordt in de video gehint dat hij het weekendprogramma gaat presenteren met zijn vriendin Olcay Gulsen, die de video ook heeft gedeeld. In de clip zijn namelijk beroemde duo’s als Gerard Joling en Gordon en het koningspaar te zien.



Het koppel heeft de afgelopen week al kunnen oefenen als radioduo. Ruud en Olcay moesten in quarantaine na een tripje naar Lissabon en maakten toen samen De Wild in de middag vanuit huis.