Ruud heeft een zwaar leven en Marieke hangt de toerist uit

Zeldzame Rembrandt hing al eeuwen onopge­merkt in adellijke palazzi in Rome

23 juni De Aanbidding der Wijzen, het verloren gewaande schilderij van Rembrandt, werd eerder deze week in Rome aan het publiek getoond. Het schilderij kwam al enkele eeuwen geleden via een Nederlandse kunsthandelaar in het bezit van een adellijke Romeinse familie en was zonder een onfortuinlijke windvlaag waarschijnlijk nooit ontdekt.