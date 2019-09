Ruud Hermans raakt Ilse DeLange in The Voice Senior: 'Ik ben er stil van’

Gisteravond moesten Frans Bauer, Ilse DeLange, Marco Borsato en Angela Groothuizen hun teams samenstellen die het tegen elkaar op gaan nemen in de grote finale komende week. In ieder team kwamen twee senioren die hopen er met de winst van door te gaan. Voor DeLange was één keuze niet zo moeilijk en dat was dat Ruud Hermans mee moest naar de eindstrijd.



Hermans is geen onbekende op het podium. Hij scoorde in de jaren 70 een nummer 1-hit met The Tumbleweeds met het nummer Somewhere Between en presenteerde het KRO-radioprogramma Country Time. DeLange ziet hem als haar ontdekker, maar niet alleen zij is enthousiast. De artiest liet gisteravond zien dat hij het zingen nog altijd niet verleerd is met zijn uitvoering van Always on my mind.



Borsato vond hem, ondanks dat hij niet in zijn team zit, de beste van de avond. ,,Niemand heeft nog zo gezongen vandaag.” Ook Groothuizen stak haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. ,,Je moet naar de finale, vind ik. Wat mij betreft mag je hem winnen ook.” DeLange kon het alleen maar eens zijn met de twee. ,,Ik ben er een beetje stil van en dan besef ik weer goed waarom ik je zo bewonder. Alles wat je doet, is zo echt. Iedereen voelt het en dat is zo prachtig. Ik ben dolgelukkig dat jij in mijn team zit.”