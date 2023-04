Ruzie Verraders loopt spuigaten uit: ‘What the fuck gast? Je verkloot alles’

,,Dit programma is anders dan andere programma’s”, stelde getrouwe Nathan Rutjes in de aanloop naar de jongste aflevering. ,,Het is bijna een sociaal experiment. Maar ik ga er hartstikke goed op. Ik heb het naar m’n zin.”

Hoe anders bleek vorige week al toen een emotionele getrouwe Noël van Kleef in tranen de aftocht had gemaakt. Maria Fiselier, Katinka ‘Tinkebell’ Simonse en muzikant Sander Huisman leken zich als verraders heel senang te voelen bij hun rol. Op Sander na, in de beginfase, is het trio nauwelijks verdacht. Tot aan het laatste ontbijt Maria Fiselier zich verspreekt over Thomas Cammaert. De operazangeres praat namelijk in de verleden tijd over Cammaert die nog niet aan tafel is verschenen. Is Cammaert dan al vermoord? Selma Omari, die naast Maria zit, vindt het verdacht. Bovendien: doet Maria niet een beetje aan ‘overacting’? Dat vermoeden de andere getrouwen Billy Dans en Noor Omrani. ,,Het klopt niet. Ik zie dat ze niet natuurlijk reageert”, stelt laatstgenoemde.

Huilen en schreeuwen

Daarop probeert Maria het vege lijf te redden door zogenaamd emotioneel te reageren op het vertrek van Camaert, ‘haar maatje’. Die act mislukt. Aan de Ronde Tafel, waar de BN’ers op zoek gaan naar de eerste verrader, gaat het hard tegen hard. Het is een strijd tussen verrader Maria Fiselier en getrouwe Selma Omari die een week eerder ook al fel is geweest tegen Noël van Kleef maar toen faliekant mis zat. Het is huilen, schreeuwen en beschuldigen. Anderen schrikken ervan. Als op het laatst Maria haar medeverrader Sander voor de bus gooit, graaft ze haar eigen graf. De operazangeres die zich lange tijd veilig waande en genoot van haar rol, kan haar koffers pakken.

De kamer van De Ronde Tafel is een snelkookpan van emoties. De BN'ers vallen elkaar in de armen. Er wordt gejuicht en gehuild. Als de twee overgebleven verraders samenkomen in het torentje om te bespreken óf ze iemand ‘vermoorden’ of dat ze een getrouwe overhalen om zich bij hun verbond aan te sluiten, vechten ook Katinka Simonse en Sander Huisman een robbertje uit. Katinka verwijt Sander niet loyaal te zijn aan Maria. ,,What the fuck gast? We zijn al een paar dagen achter elkaar jouw ass aan het redden, omdat je alles verkloot. Dat is gelukt, daar hebben Maria en ik alles aan gedaan. En het eerste wat je doet is haar eruit flikkeren”, verwijt ze hem. Sander kan die toon van haar niet hebben en dreigt om haar ‘eruit te flikkeren’.

Net op het moment dat de ruzie bijna de spuigaten uitloopt komt presentator Tijl Beckand binnen. Hij geeft het duo twee opties: iemand vermoorden, of iemand verleiden. Na flink wat gekibbel vallen de twee elkaar in de armen en besluiten ze voor Jan Slagter te gaan. Of de omroepbaas van MAX, die zelf ook even verdacht was aan de Ronde Tafel, het aanbod aanneemt, wordt komende vrijdag duidelijk.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: