Ryan Gosling had moeite met wereldberoemde zin van Armstrong

,,Een kleine stap voor een man, maar een grote sprong voor de mensheid", zei Armstrong toen hij voet op de maan zette. ,,Dat is zonder twijfel een van de belangrijkste zinnen die ooit is uitgesproken", zei Ryan op een persconferentie tijdens het filmfestival in de Canadese stad. ,,Die moet er natuurlijk wel goed uitkomen en dat was wel een last die op mijn schouders lag."



Het ging de acteur vooral om de manier waarop hij de zin zou uitspreken. ,,Het gaat niet alleen om de toon, maar vooral om de emotie en het respect dat je wil laten doorklinken." Volgens Ryan was het voor hem een hele eer om de beroemde zin te mogen uitspreken. Hij vertelde al zijn hele leven een bewonderaar te zijn van Armstrong.



First Man van regisseur Damien Chazelle beleefde in Toronto zijn Noord-Amerikaanse première. Het filmfestival in Venetië had vorige maand de wereldpremière. Vanaf oktober is de film in Nederland te zien.