S10 door de ogen van haar team: ‘Ze is de 2.0-versie van Ciske de Rat’

Van alle mensen die de afgelopen twee weken in Turijn in de nabijheid van S10 (Stien den Hollander, 21) verkeerden, kwam in letterlijke zin niemand zo dichtbij als Marc Sew-atjon. De stylist is dag in dag uit in het spoor van de zangeres. ,,Elke keer in haar aura om haar even bij te poederen, haar haren weer in model te brengen of zonnebrandcrème op te smeren.’’