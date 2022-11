Sadistisch tranen trekken in The Son en een knullige seriemoordenaar in Holy Spider

FilmrecensiesOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf morgen in de bioscoop: niet alleen het nieuwe Marvel-spektakel Black Panther: Wakanda Forever , maar ook het emotionele drama The Son met Hugh Jackman en de Iraanse seriemoordenaarsthriller Holy Spider .

Subliem acteerwerk in sadistische tranentrekker

The Son Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



De moderne klassieker The Father uit 2020 was meer dan alleen die geweldige acteerprestatie van Anthony Hopkins. Dankzij een slim script werden we meegenomen in het gedesoriënteerde brein van iemand met alzheimer. Niet alleen Hopkins’ personage, ook het publiek raakte zijn grip op begrippen als plaats en tijd kwijt.

Nu is er The Son, eveneens van regisseur en scenarist Florian Zeller, die zijn eigen gelijknamige theatervoorstelling naar het medium film tilde. Het is een meer klassiek verteld drama geworden, een dat helaas ook in veel klassieke valkuilen trapt. Met zijn verhaal over een ernstig depressieve tienerjongen en hoe zijn wankele gedrag beslag legt op de levens van vader (Hugh Jackman), moeder (Laura Dern) en stiefmoeder (Vanessa Kirby), doet Zeller er (vooral in de laatste akte) alles aan een zo akelig mogelijk drama te serveren. Op het sadistische af.

De cast – ook Hopkins is weer van de partij, ditmaal in een bijrol – is uitmuntend. Schrik ook niet van een traan. Stel na afloop jezelf wel de vraag waar die vandaan kwam. Is het onderwerp nu eenmaal per definitie hartverscheurend of zijn we op dubieuze wijze gemanipuleerd?

Regie: Florian Zeller. Hoofdrollen: Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby en Anthony Hopkins

Hoe Iran een seriemoordenaar zijn gang liet gaan

Holy Spider Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thriller



Seriemoordenaars in films zijn vaak geraffineerde beoefenaars van het kat-en-muisspel waarbij ze de politie lang te slim af zijn. Dat kan niet worden gezegd van Saeed Hanaei die (waargebeurd!) begin deze eeuw bezig was met een ‘religieuze missie’ om de Iraanse stad Mashhad te ‘zuiveren’ van immorele straatprostituees.

De kijker blijft geen gruwelijk detail bespaard, maar krijgt ook mee hoe knullig deze man te werk ging. Hoe kon hij zó lang ongestoord zijn gang gaan? Net als het bijna lachwekkend wordt, valt het kwartje. Hanaei’s slachtpartij komt het vrouwonvriendelijke Iran misschien wel goed uit.

Holy Spider is een boze, cynische film. Een die graag een middelvinger opsteekt naar het regime, getuige bijvoorbeeld de verzonnen verhaallijn waarin een vrouwelijke journalist undercover gaat als sekswerker om de sadist te kunnen ontmaskeren. Ze wordt gespeeld door Zar Amir Ebrahimi die voor haar moedige rol door de jury van het afgelopen filmfestival van Cannes prompt de prijs voor Beste Actrice kreeg.

Heel subtiel is het niet, wel zeer effectief, vooral de verrassende slotscène. Het is een kopstoot die in één keer helder maakt hoe actueel de film ook is.

Regie: Ali Abbasi. Hoofdrollen: Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani en Arash Ashtiani

