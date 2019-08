Sahil Amar Aïssa wil met ‘krankzinnige’ serie Nederland mooier maken

Waarom is gekozen voor een mix van maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke wensen?

,,Het doel van dit programma is dat het Nederland beter moet maken. Dat kan op zowel algemeen als persoonlijk vlak zijn. Persoonlijke missies kunnen van grote waarde zijn en uiteindelijk het verschil maken voor meer mensen. Daarnaast vonden we het belangrijk dat het programma heel toegankelijk moet zijn.”



Kun je al vertellen wat voor onderwerpen voorbij gaan komen?

,,Ja, natuurlijk. In een van de afleveringen komt online haat aan bod. We hebben er zelfs een emoji voor in het leven geroepen en werken met verschillende BN’ers. Denk bijvoorbeeld aan presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk en vlogsters Bibi Breijman en Dee. Het onderwerp is zo breed: bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met online haat.”



En wat voor verschil hopen jullie te maken ten opzichte van andere acties?

,,Het is echt een pro-actieve campagne, met veel reclames en online aandacht. En we gaan nog een stapje verder: het is heel interactief. Mensen kunnen zelf meedoen en zelf handelen. En hoe meer mensen handelen, hoe meer mensen je aansteekt. Daarnaast is de campagne gekoppeld aan persoonlijke verhalen. Het is niet het verhaal van BN’ers, online haat komt namelijk ook voor bij veel jonge meiden. En omdat hun helden het ook meemaken, wilden we collectief een actie verzinnen. Kortom: we hopen een soort van hek te bouwen tegen het pesten.”



Zijn er situaties geweest die je zelf herkende?

,,Ik heb zelf als presentator veel gezeik over me heen gehad. Ik ben zo’n lekkere socialistische rakker, pleit bijvoorbeeld voor vrijheid in de Marokkaanse vrouwengemeenschap. Vaak krijg ik dan nare reacties van fundamentalisten of extreem rechtse mensen. Voor mezelf boeit het me niet, ik slaap er niet minder lekker door. Maar het raakt mij wel als het om de vrouwen in mijn leven gaat. Zij hebben er niet voor gekozen om in the picture te staan.”