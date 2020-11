Salarissen omroepbazen vanaf 2021 omlaag

Van Dik Hout verplaatst nieuwjaars­feest­je naar 2022

17 november Van Dik Hout viert in januari 2021 geen nieuwjaarsfeestje. De formatie van zanger Martin Buitenhuis zou met de fans op 8 januari in Paradiso in Amsterdam het glas heffen op een beter jaar. Maar vanwege corona moet de bijeenkomst worden afgelast, maakt Van Dik Hout op haar social accounts bekend.