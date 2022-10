Salman Rushdie kan hand en oog niet meer gebruiken na aanslag

Rushdie werd in augustus tijdens een lezing in het westen van de staat New York neergestoken. De 75-jarige schrijver liep daarbij talloze steekwonden op, onder meer in zijn hals, buik en oog. De 24-jarige aanvaller is aangehouden.

Volgens Wylie waren de wonden diep en waren de drie in zijn nek ‘ernstig’. Rushdies hand is onbruikbaar geworden omdat de zenuwen in zijn arm zijn doorgesneden. Ook heeft de auteur nog ongeveer vijftien wonden in zijn borst en torso. ,,Het was dus een brute aanval”, stelt Wylie.

Of Rushdie nog in het ziekenhuis ligt, kan zijn agent niet zeggen. ,,Maar hij gaat dit overleven, dat is het belangrijkste.”

