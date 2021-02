Salsa-legende Johnny Pacheco (85) overleden

Siem bedacht molboekje om de Mol te voorspel­len: ‘In 2013, ‘14, ‘15 en ‘16 had ik ‘m al na twee afleverin­gen’

18:27 Is Rocky de Mol? Bedriegt Renée de boel? Of is Splinter de verrassing? Siem van Eek (21) is één van de meest toonaangevende mollenjagers van Wie is de Mol? op YouTube.