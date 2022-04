Sam gaat viral op TikTok: ‘Heel Nederland roept nu ‘Hey Marco, prima!’

Al bijna 4 miljoen keer is het TikTok-filmpje van Sam bekeken. Hij rijdt op een fiets voorbij en roept de inmiddels bekende woorden: ,,Hey Marco, hey, prima!’’ Hij imiteert een vader, waarin veel mensen hun eigen vader herkennen, dat blijkt uit de ruim 300.000 likes en de bijna 7000 reacties.

Inspiratiebron

Waarom precies deze video nou door het dak gaat, is lastig te zeggen volgens Sam. ,,Ik denk dat het vooral komt door de herkenbaarheid en de manier waarop ik het zeg. De toon en alles, dat slaat aan. Zowat heel Nederland roept nu ‘Hey Marco, prima!’’’ Voor deze TikTok was zijn eigen vader niet de inspiratiebron, dat waren vaders in het algemeen. Zijn eigen vader was wel de inspiratie voor een andere TikTok, waarin hij een vader nadoet die de telefoon ophangt. ,,Ik zag mijn vader dat doen en toen dacht ik, dat is grappig voor een TikTok.’’ Of zijn vader dat zelf ook vindt? ,,Ja, hij kan er ook wel om lachen.’’

Bijna dagelijks plaatst Sam TikToks op zijn account. Dat begon eerst met een simpele dansvideo, die al best snel relatief veel likes kreeg. Dat gaf Sam motivatie om meer te doen op het platform. ,,Die dansvideo had tot mijn verbazing best veel weergaven, waardoor ik meer video's wilde maken. Ik had echt het gevoel dat er weleens eentje viral zou kunnen gaan’’, vertelt Sam. Het bleef wel bij één dansvideo, want met de inhoud van de TikToks wilde Sam een andere kant op. ,,Ik wilde iets doen met mijn talent, typetjes nadoen. Ik vind het geweldig om in een rol te kruipen en dan vooral als die heel herkenbaar is voor mensen.’’ Dat bleek een succes: zijn account heeft een totaal van bijna vier miljoen likes en bijna 250.000 volgers.

Toekomst op TikTok

,,Voordat de hele chaos rondom ‘Hey Marco’ begon, zag ik geen potentie in TikTok,’’ zegt Sam. ,,Maar nu zie ik er wel wat in om dit als een soort bijbaantje naast mijn studie te houden. Ik ben ook al door meerdere bedrijven benaderd voor een samenwerking en dat is wel aantrekkelijk.’’ Het influencerleven ziet hij ook wel zitten: ,,Ik roep al mijn hele leven dat ik bekend wil worden. Ik vind entertainen echt waanzinnig.’’ Sam is ook bezig merchandise op te zetten en zelf t-shirts te gaan verkopen: ,,Vanaf volgende week gaat de verkoop van start”.

Eerst moet Sam nog even aan de slag op school. Hij zit in de vijfde klas van de Havo en de examens staan dus voor de deur. De combinatie van de examens en TikTok vindt Sam wel lastig. ,,Ik ervaar best veel stress door TikTok. Ik voel een soort druk om leuke TikToks te maken en ook de aandacht die ik nu krijg, vraagt energie.’’ Maar bang om te zakken is de jonge TikTokker niet: ,,Slagen gaat wel lukken, hoor!’’

