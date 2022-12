Sam Hagens in gesprek met SBS 6 over rol presentator HLF8

Eva Jinek heeft nul begrip voor gedrag Matthijs van Nieuwkerk: ‘Je moet met jezelf in bed liggen’

Eva Jinek heeft geen enkel begrip voor het gedrag dat collega Matthijs van Nieuwkerk zou hebben vertoond bij De wereld draait door. Op Qmusic vroeg Mattie Valk vanochtend of de RTL 4-presentatrice enige ‘compassie’ heeft, omdat ze weet hoe het is om jarenlang een dagelijkse talkshow te maken. ,,Je moet met jezelf in bed liggen ‘s avonds.’’

