Sam Smith werkt aan vierde album

Inbraakpo­ging gedaan bij Georgina Verbaan

15 januari De voordeur van het huis van Georgina Verbaan in Amsterdam is vannacht ingetrapt bij een vermoedelijke poging tot inbraak. Dat meldt de actrice in een bericht op Twitter. ‘Hey, voordeurintrappers. Ik zie dat jullie weer langs geweest zijn, want het staat allemaal op camera.’